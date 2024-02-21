

احتفالا بعيدي الوطني والتحرير، أعلنت شركة عربة للإجارة التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن عن إطلاق حملتها الجديدة «يا هلا بأسعار فبراير» والتي تتضمن عروضا حصرية خلال الشهر.



وأشارت الشركة إلى أن الحملة تطرح أسعار تأجير استثنائية على مجموعة واسعة ومتنوعة من السيارات وفي مقدمتها دودج رام WARLOCK، وجيب جراند شيروكي ALTITUDE، وميتسوبيشي إكسباندر وآوتلاندر، وفورد تورس وغيرها، حيث يمكن للعملاء الحصول على الموافقة الفورية عند تقديم أوراق المعاملة وبتسهيلات ائتمانية، هذا بالإضافة إلى باقة من المزايا والخدمات كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والعداد المفتوح وخدمة المطار والمساعدة على الطريق 7/24 والسيارة البديلة وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة.



وتواصل عربة للإجارة توفير تشكيلة متنوعة من المركبات الحديثة كليا من طراز 2024 لعملائها وتشمل السيارات الألمانية والأميركية واليابانية والكورية والصينية بأشكالها المختلفة من جيبات وسيارات صالون مختلفة الأحجام بالإضافة إلى المركبات العائلية لمدة تأجير يختارها العميل بأجرة مخفضة شهرية تناسب جميع العملاء من كافة القطاعات، للاستفادة من خدمات التأجير التشغيلي دون الاضطرار إلى شرائها وتحمل الأقساط والفوائد المرتفعة.



هذه العروض متوافرة في جميع فروع عربة بمنطقتي الري والأحمدي وصالة عرضها الرئيسية في مجمع كرييتف ديزاين سنتر بالشويخ من السبت إلى الخميس من 8:00 صباحا إلى 8:00 مساء.