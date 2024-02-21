

ندى أبو نصر



إيماناً بالدور الذي تلعبه الفنون في خلق جو مجتمعي إيجابي، أطلقت إدارة الأفنيوز معرض «الأفنيوز جاليري» لعرض الأعمال الخاصة بالفنانين من أجل إثراء الفن والثقافة في المجتمع، حيث يتزين المعرض بلوحات وأعمال فنية متجددة باستمرار لإضفاء متعة تذوق الفن، وذلك في الأفنيوز تحديدا بمنطقة سوكو.



فبالإضافة إلى تجارب الأفنيوز الفريدة، تم تخصيص قاعة خاصة بداخل الأفنيوز لاحتضان الأعمال الفنية لعرضها للزوار بشكل مستمر ومتجدد، وإلى جانب متعة التجول بين الأعمال المعروضة، سيسمح للزوار بإمكانية اقتناء الأعمال الفنية التي ستنال إعجابهم من خلال شرائها، كما سيتضمن المعرض عددا من الورش الفنية التي سيقدمها الفنانون المشاركون مستقبلا، لنشر ثقافة الفن وتذوقها بين أفراد المجتمع.



ويشارك في معرض «الأفنيوز جاليري» خلال هذه الفترة العديد من الفنانين الموهوبين وهم: محمود أشكناني، شيخة السنان، ثريا البقصمي، إبراهيم عطيه، عبدالله العتيبي، إبراهيم حبيب، جاسم العمر، أميرة بهبهاني، جميلة جوهر، علي العوض، بدر قبازرد، فاطمة السنان، وسهيلة النجدي.



وتؤكد إدارة الأﭬنيوز حرصها على تبني ودعم المبادرات المجتمعية والمعارض الفنية التي تهدف إلى إثراء الإيجابية في المجتمع، وذلك ضمن نهج المسؤولية الاجتماعية لشركة المباني، بالتعاون مع العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبار الأﭬنيوز الوجهة الأكثر زيارة في الكويت، وأحد أهم الوجهات التسويقية في المنطقة.