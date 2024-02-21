

تعانق فنادق سانت ريجيس الكويت، شيراتون الكويت، وفوربوينتس شيراتون الكويت أجواء الفرح والاحتفال، مزينة بألوان العلم الوطني، حاملة رموز الفخر من قلب مدينة الكويت في الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والثالثة والثلاثين لعيد التحرير. لتتألق كنجوم براقة في سماء الكويت الحبيبة.



تلألأ علم الكويت وشاحا يرسم لوحة من ألوان حبها على واجهة فندق سانت ريجيس وفندق شيراتون الكويت وأضاء شامخا من قلب الكويت النابض على طول مبنى فندق فوربوينتس شيراتون الكويت بأدواره الـ 42 لتسطع نجوما مضيئة في سماء الكويت الأبية وليرسم لوحات جميلة مستوحاة من أصالة هذه الأرض الطيبة.



وبمناسبة الأعياد الوطنية الغالية، أعرب فهد أبوشعر المدير العام عن مدى فخره واعتزازه بخدمة الكويت وأهلها الكرام من خلال المجمع الفندقي المتكامل التي تفرح في هذه الأيام من السنة بالأعياد الوطنية الغالية.



وتقدم كل من فهد أبوشعر مدير عام فنادق سانت ريجيس وشيراتون الكويت، ومنير عامر مدير عام فندق فوربوينتس شيراتون الكويت وباسم الإدارة التنفيذية وكافة العاملين من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأهل الكويت والمقيمين على أرضها المعطاءة بكل التقدير وأطيب التمنيات، وكل عام وأنتم والكويت الغالية بألف خير.



وبهذه المناسبة العزيزة، تم إطلاق مجموعة من الباقات والعروض الخاصة بأهلنا في دول مجلس التعاون لتوفر قضاء إجازة الأعياد الوطنية بأرقى معايير الضيافة الفاخرة.