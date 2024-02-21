كشفت أستراليا أمس معالم خطة قائمة منذ عقد لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بملغ إضافي قدره سبعة مليارات دولار أميركي في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والهادئ.



وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية تضم 26 سفينة سطح كبيرة مقارنة مع 11 سفينة تملكها.



وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز: «إنه أكبر أسطول سيكون لدينا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية».



يأتي الإعلان في ظل تنامي المواجهة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة وحكومات استبدادية تزداد عدائية.



وستحصل أستراليا على ست فرقاطات من طراز «هانتر» و11 فرقاطة لأغراض عامة إضافة إلى 3 مدمرات للحروب الجوية و6 سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم.



وسيتم تزويد جزء من الأسطول على الأقل بصواريخ «توماهوك» قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي إمكانية ردع مهمة.



وتزيد أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2.4% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أعلى من هدف 2% المحدد من قبل حلفائها في الناتو.



وسيتم بناء عدد من السفن في أديلايد، ما يضمن توفير أكثر من 3000 وظيفة، لكن ستكون الولايات المتحدة مصدر باقي التصاميم فيما سيأتي تصميم لم يحسم بعد من إسبانيا أو ألمانيا أو كوريا الجنوبية أو اليابان.



وأعلنت أستراليا عام 2021 عن خطط لشراء 3 غواصات على الأقل أميركية الصنع وتعمل بالطاقة النووية، في إلغاء لخطة قائمة منذ سنوات لتطوير غواصات غير نووية من فرنسا كلفت بالفعل مليارات الدولارات.