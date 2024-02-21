

السكر الأبيض أم البني.. أيهما الأغنى بالسعرات الحرارية؟





يعتقد الكثيرون أن السكر البني قد يكون أقل ضررا من السكر الأبيض على الصحة لاحتوائه على سعرات أقل، فهل هذه المعلومة صحيحة من الناحية العلمية؟



يشير الأطباء إلى أنه لا يوجد فرق يذكر بين السكر الأبيض والسكر البني من حيث عدد السعرات الحرارية، فهو في كلا النوعين متقارب إلى حد كبير، لذا فإن تأثيرهما متشابه على الجسم عند اتباع الحميات الغذائية.



«الاختلاف بين هذين النوعين يكمن في المصادر الخام لإنتاجهما وفي طريقة المعالجة، فالسكر الأبيض يتم الحصول عليه غالبا من الشمندر السكري، والسكر البني يستخرج عادة من قصب السكر أو الشمندر».



وتشير العديد من الدراسات العلمية إلى أن النوعين المذكورين من السكر متشابهان إلى حد كبير من حيث احتوائهما على السعرات الحرارية، لكن هناك اختلافا في طريقة معالجتهما، فالسكر الأبيض يتعرض لعمليات معالجة أكثر، كما أن السكر البني يكون أحيانا عبارة عن مزيج من السكر الأبيض ودبس السكر، وهذا ما يعطيه اللون الغامق.



وللتقليل من أضرار السكر المعالج على الجسم ينصح بعض أخصائيي التغذية بالاستعاضة عنه بالعسل أو بتناول الفواكه الطازجة لكن بكميات معقولة.

المصدر: «فيستي+وكالات»

