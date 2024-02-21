

دمشق - هدى العبود



مع اقتراب الموسم الرمضاني، بدأت تتضح خارطة الأعمال المشاركة والغائبة عن المنافسة الدرامية فيه، ليسجل مسلسل «المعبر» نفسه أول الخارجين من هذا السباق خلال الشهر المبارك، حيث كشف المنتج رائد سنان عن خروج العمل من المنافسة في رمضان لأسباب تقنية، وهو من بطولة: مكسيم خليل، كاريس بشار، عباس النوري، أنس طيارة، ولين غرة.



وقال سنان، في تصريح له، إن العمليات الفنية للعمل و«الغرافيك» يحتاجان إلى وقت طويل، ليتم تقديم العمل بصورة جيدة، لافتا إلى أن حرص الشركة على ظهوره بشكل ممتاز دفعها إلى اتخاذ قرار بعدم عرضه في شهر رمضان، وأضاف: منذ البداية لم نقل إنه سيعرض في رمضان، كون غالبية الأعمال التي تعرض في هذا الشهر تقع في 30 حلقة.



وحول ما قيل عن عدم الاتفاق مع منصة للعرض أدت إلى خروج العمل عن السباق، نفى سنان هذه الأخبار، موضحا أن الشركة لا تبيع أي عمل قبل الانتهاء من عمليات تصويره.



وعن مضمون المسلسل، قال رائد سنان: هو عبارة عن عمل سوري بحت، يتناول قضايا اجتماعية معاصرة، ويتضمن بعض مشاهد الأكشن، يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في قرية على الحدود السورية- اللبنانية.