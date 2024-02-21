

مفرح الشمري



تقيم جمعية الفنانين الكويتيين عصر اليوم الاحتفالية الوطنية «عرضة الكويت» في الساحة المقابلة لمقر الجمعية في منطقة المرقاب، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.



في هذا الجانب، رفع رئيس مجلس الإدارة الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي الكريم، والمقيمين على أرض الكويت الطيبة، بمناسبة حلول احتفالات الأعياد الوطنية لدولة الكويت الحبيبة.



وذكر المفرج في تصريح صحافي أن الجمعية حرصت على المساهمة في أعيادنا الوطنية، والمشاركة في ترجمة الفرحة والاعتزاز، بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني، والذكرى الـ 33 لعيد التحرير، وتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مسند الإمارة، مثمنا الرعاية الكريمة من قبل وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري لهذه الاحتفالية الوطنية الشعبية التي تقيمها الجمعية في الهواء الطلق لتحضرها الجماهير المحبة لفن العرضة.



يشارك في هذه الاحتفالية الوطنية عدد من الفرق الشعبية، وهي: فرق أولاد عامر، الجهراء، القصر الاحمر، الرندي، حمد بن حسين، العميري، معيوف مجلي، الماص، ناصر بوعوض، الفنطاس، وفهد بن حسين، حيث ستقدم هذه الفرق مجموعة متنوعة من الأعمال الوطنية من فنون العرضة المستمدة من الفنون الشعبية والتراثية الكويتية.