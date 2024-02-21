

القاهرة - خلود ابو المجد



رد الفنان أشرف عبدالباقي على الانتقادات التي طاولته بعد إعلانه عن استعانته بمدرب تمثيل، أثناء تحضيراته لشخصية «تامبي» التي قدمها في مسلسل «جولة أخيرة»، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي عرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحا كبيرا.



وقال أشرف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في «إنستغرام»: «في حد يقولي إنت أخدت كورسات أو ورشة تمثيل، لأ هي مش ورشة تمثيل، وأي ممثل كبير أو صغير بيبقى محتاج حد يقعد معاه ويتكلموا عن الشخصية، وده اللي حصل فعلا لما بدأت أجهز لشخصية تامبي».



وتابع: «بعد نهاية المسلسل بشكركم على تفاعلكم الفترة اللي فاتت، وأنا كنت أول مرة بقدم شخصية مثل تامبي، وساعدتني فيها طبعا المخرجة مريم الأحمدي، وأنا بشكر كل فريق العمل وكل الممثلين وأحمد السقا صديقي، أتمنى شخصيتي تكون عجبتكم، وتشوفوا أعمال تانية مش عارف هي إيه، بس إن شاء الله تشوفوا أعمال تانية تعجبكم زي ما عجبكم جولة أخيرة».



وضم المسلسل عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، أسماء أبواليزيد، رشدي الشامي، أشرف عبدالباقي، علي صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، وهو من تأليف أحمد ندا وأحمد الخشيبي، إخراج مريم أحمدي.