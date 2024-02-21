

هادي العنزي



يواجه فريق سلة العربي نظيره الصليبخات في الـ 7:30 مساء اليوم، لحسم المقعد الرابع والأخير المؤهل إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة للمسابقة.

ويتساوى العربي والصليخبات برصيد 23 نقطة في المركز الرابع والخامس تواليا، ومن شأن الفوز في مواجهة اليوم أن يحسم المقعد الأخير لفرق «المربع الذهبي» بعدما حجزت أندية القادسية (29 نقطة)، والكويت (28 نقطة وله مباراة مؤجلة)، وكاظمة (25 نقطة) تواليا البطاقات الثلاث الأولى.

ويضم «الأخضر» بقيادة مدربه التونسي نضال بن عبدالكريم العديد من اللاعبين المتميزين، أمثال حسين الخباز، علي الهدهود، صقر عبدالرضا، إبراهيم الشمري، الأميركي كيندال ديكس وجايلين واشنطن، فيما على الجهة الأخرى، يسعى المدرب الوطني فهد برجس إلى تأكيد الجودة العالية التي ظهر بها «الأحمر» هذا الموسم، وتسجيله العديد من المفاجآت المبهرة في الدوري، وذلك بتجاوز آخر العقبات المؤهلة إلى الدور الحاسم، ولا تبدو خيارات برجس الفنية كثيرة مقارنة بنظيره التونسي، لكن يبقى لديه عدة لاعبين بإمكانهم مواصلة المشوار بنجاح، منهم، فهد الناشي، داود الصدي وعادل نافع، بالإضافة إلى المحترفان الأميركي كليبرت والمالي ألكسندر.



إلى ذلك، يلتقي في الـ 5 مساء، فريقا اليرموك (17 نقطة)، والنصر (19 نقطة)، في مباراة تحسين مراكز بينهما.