

القاهرة - محمد سامي



قال المدرب الجديد لفريق الزمالك البرتغالي غوزيه غوميز عقب التعادل السلبي مع الإسماعيلي أول من أمس في إطار الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز، إن «أرضية الملعب لم تكن الأفضل، لكنني لن أبحث عن أعذار، لم نقدم الأداء المطلوب، صنعنا 6 محاولات لهز الشباك، وكان لا بد من إحراز الأهداف.. والمفترض أن يصنع الزمالك من 15 إلى 20 فرصة للتسجيل لأنه فريق كبير، ويجب أن يصل إلى مرمى منافسه بشكل أكبر ويهز الشباك».



ولفت إلى أن الأداء تحسن بعد عودة عبدالله السعيد لوسط الملعب، ومشاركة يوسف أوباما في مركز 10 مع الدفع بالمهاجم سيف الدين الجزيري.



ومنح غوميز لاعبيه راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يتم استئناف التدريبات صباح اليوم تحضيرا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



ورفع الزمالك رصيده إلى 12 نقطة في المركز 13 من 9 مباريات بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز 14 من 12 مواجهة.



وفي إطار الجولة ذاتها، تمكن المقاولون العرب من تحويل خسارته بهدفين إلى تعادل إيجابي أمام منافسه مودرن فيوتشر الذي ارتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ 11 في جدول الترتيب من 10 مباريات، بينما ارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر من 12 مباراة.



من ناحية أخرى، يغادر صباح اليوم فريق الأهلي إلى مدينة كوماسي استعدادا للقاء ميدياما الغاني الجمعة المقبل في منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، وشهد مران الفريق أمس انضمام بيرسي تاو ووسام أبو علي وأحمد نبيل كوكا للتدريبات الجماعية بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم.



كما تغادر اليوم أيضا بعثة فريق بيراميدز إلى الكونغو تمهيدا لمواجهة مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل بمدينة لوممباشي في الكونغو.