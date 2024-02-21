

أشاد المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو، إرنستو فالفيردي، بفوز فريقه المثير 3-2 على ضيفه جيرونا في ختام المرحلة الـ 25 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واصفا المنافس بـ «الفريق العظيم».



وأكد إرنستو أن الحصول على النقاط الثلاث يمثل دفعة معنوية كبيرة لبلباو، الذي رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل 13 مرحلة على نهاية الموسم الحالي.



وقال فالفيردي في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الباسكي: «المباراة شهدت كل شيء. لم تكن هناك توقفات ولا وقت للراحة. ربما كانت واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم حتى الآن».



وأضاف فالفيردي: «حتى عندما تقدمنا 3-1 في النتيجة، كنا ندرك أن الأمر لم ينته بعد لأنهم لم يستسلموا أبدا وتمكنوا من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. ثم كانت لديهم فرصة محققة للتسجيل تصدى لها دانييل فيفيان مدافع الفريق. كان يتعين علينا أن نعاني لكن هذه ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا».



وأوضح فالفيردي في ختام حديثه: «نفسيا هذا يعني الكثير في ضوء المباريات الصعبة المقبلة التي تنتظرنا ضد منافسين كبار. أعتقد أننا اتخذنا خطوة مهمة نحو اللعب في أوروبا، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه».



ويأتي فوز بلباو ليحرم جيرونا من فرصة تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو الأحد بنفس المرحلة، إذ يملك 56 نقطة خلف النادي العاصمي بـ 6 نقاط.



وسجل ثلاثية بلباو كل من أليكس بيرينغوير (2 و56) وانياكي ويليامز (60)، فيما أحرز هدفي جيرونا فيكتور تسيغانكوف (49) وإيريك غارسيا (75).