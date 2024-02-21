

يتطلع نابولي الإيطالي المتخبط إلى تحقيق انطلاقة جديدة هذا الموسم حين يستضيف برشلونة الإسباني اليوم في اختبار صعب في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد يومين على إقالة مدربه والتر ماتزاري.



ويحتل الفريق الجنوبي حامل لقب الدوري المحلي المركز التاسع حاليا وفي موقع أسوأ من الذي كان عليه مع الضحية الأولى، الفرنسي رودي غارسيا الذي حل ماتزاري بدلا منه قبل نحو 3 أشهر. وأعلن أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي الجنوبي، تعيين فرانشيسكو كالزونا الذي شغل منصب مساعد مدرب نابولي بين عامي 2015 و2018، ثم في 2021-2022 ويعمل مدربا لمنتخب سلوفاكيا راهنا، وذلك لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.



وستكون المهمة الأولى معقدة بالنسبة لكالزونا ليس لصعوبة منافسه فقط، بل لأن دوري الأبطال هو الباب الوحيد المفتوح أمام نابولي لتحقيق لقب هذا الموسم، حيث يمتلك في الدوري الإيطالي 36 نقطة ويبتعد كثيرا عن الحفاظ على لقبه بسبب الفارق الكبير الذي يصل إلى 27 نقطة عن إنتر المتصدر، صاحب الـ 63 نقطة، و9 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية في الموسم المقبل، ذلك إلى جانب خروجه من الكأس المحلية وخسارته الكأس السوبر أمام إنتر (0-1) في 22 يناير الماضي.



لكن نابولي يأمل بأن تكلل عودة مهاجمه وهدافه النيجيري فيكتور أوسيمن إلى صفوف الفريق بالأهداف، وهو الذي عاد إلى التدريبات بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، حيث حل وصيفا للمستضيفة ساحل العاج.



وسيحتفظ كالزونا بمنصبه مدربا لمنتخب سلوفاكيا وفقا لتقارير صحافية في الوقت عينه الذي سيحاول أن يساعد فيه نابولي بالعودة إلى السكة الصحيحة. وسيحاول برشلونة أن يتجنب خسارة مفاجئة في المسابقة التي شهدت خروجه أكثر من مرة في السنوات الماضية بنتائج مذلة (أمام روما الإيطالي، ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني) والتي تحمل ذكريات سيئة.



ويعول تشافي على مهاجمه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية الفوز على سلتا فيغو.



أرسنال يلاقي بورتو



ويخوض أرسنال الإنجليزي اختبارا سهلا نسبيا عندما يحل ضيفا على بورتو البرتغالي منتشيا بسلسلة الانتصـــارات المتتاليـة التي حققهــا محليــا وآخرها علـى بيرنلي 5-0. وبدأ فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا العام بـ 5 انتصارات متتالية في الدوري، وهو أمر حصل للمرة الأولى في تاريخ النادي، مسجلا 21 هدفا مقابل استقبال شباكه لهدفين فقط. وقد يكون بورتو ضحية أرسنال الجديدة، وهو الذي يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 7 نقاط عن بنفيكا المتصدر.