

تفتتح مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإقامة لقاء مبكر بين ليفربول وضيفه لوتون تاون على ملعب «أنفيلد» في ١٠:٣٠ مساء.



ويأتي قرار تقديم موعد المباراة بسبب خوض ليفربول المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام تشلسي يوم الأحد المقبل. وفي ختام المرحلة الـ 25، تعادل إيفرتون وضيفه كريستال بالاس 1-1 على ملعب «غوديسون بارك». وتقدم كريستال بالاس عن طريق جوردان ايو في الدقيقة 66، وتعادل لإيفرتون اونانا في الدقيقــة الـ 83 من عمر المباراة. ويقبع إيفرتون في المركز الـ 17 برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركــز الـ 15 برصيد 25 نقطة. وقبل المباراة بساعات، استقال روي هودجسون من تدريب كريستال بالاس، وأعلن النادي تعيين النمساوي أوليفر غلاسنر خلفا له بعقد حتى نهاية موسم 2025-2026. وتعرض مدرب المنتخب الإنجليزي السابق لانتقادات من جماهير كريستال بالاس وسط تراجع النادي نحو منطقة الهبوط. وقال غلاسنر: «أنا سعيد جدا بالانضمام إلى كريستال بالاس كمدرب. أتطلع إلى العمل مع الفريق الموهوب، والالتقاء بأنصار النادي وتجربة أجواء سيلهورست بارك التي سمعت عنها الكثير». وقال رئيس بالاس ستيف باريش: «يسعدني أن أرحب بأوليفر في النادي. إنه يتمتع بسجل رائع، ونعتقد أنه المدرب المناسب لدفع النادي إلى الأمام في هذه المرحلة المحورية».