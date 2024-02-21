

أعلن بايرن ميونيخ أمس وفاة مدافعه الدولي السابق أندرياس بريمه، مسجل هدف الفوز في مرمى الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم 1990 في روما، ليل الإثنين إلى الثلاثاء عن عمر 63 عاما.



وقال النادي البافاري الذي لعب معه بريمه خلال مسيرته الاحترافية في بيان «يشعر بايرن ميونيخ بصدمة شديدة جدا من الوفاة المفاجئة لأندرياس بريمه، سنبقي أندرياس بريمه دائما في قلوبنا»، من دون أن يحدد سبب الوفاة. وكتب بريمه تاريخ كرة القدم الألمانية بتسجيله الهدف الحاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 85 في مرمى الأرجنتين بقيادة دييغو أرماندو مارادونا في المباراة النهائية لكأس العالم على الملعب الأولمبي في روما في الثامن من يوليو 1990.



وسجل الظهير الأيسر المتعدد المواهب ثمانية أهداف في 86 مباراة خاضها مع «دي مانشافت» بين عامي 1984 و1994.