تنتشر حفر من مختلف الأشكال والأحجام على طرق بريطانيا، في مشكلة مزمنة تكلف الكثير من المال وحتى الأرواح، بسبب نقص الاستثمارات.



ويقدر عدد هذه الفتحات في الطرق، والتي تتشكل في فصل الشتاء عندما تتسرب المياه إلى الشقوق ثم تتجمد وتفجر الغطاء الاسفلتي، بحوالي مليون حفرة، بحسب شركة الإصلاح والمساعدة على الطرق RAC. وهذه الحفر تثير غضب سائقي السيارات مثل مارك موريل، هذا الناشط المتحمس البالغ 63 عاما الذي جعل من هذه المسألة قضيته، إلى درجة أنه بات يلقب بـ «مستر بوتهول» (السيد حفر) واكتسب شهرة من خلال خطوات دعائية. وقد وضع موريل، البارع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بطات مطاطية في حفرة لإظهار الحاجة إلى التدخل، وملأ أخرى بالمعكرونة سريعة التحضير، وركب دبابة برتقالية إلى البرلمان في لندن.