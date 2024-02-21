انطلق كرنفال بازل، الأكبر من نوعه في سويسرا والمدرج على قائمة «اليونسكو» للتراث غير المادي، مع تسليط الضوء خصوصا هذا العام على موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.

وخلال هذا الحدث التقليدي الذي يستمر ثلاثة أيام، تغرق شوارع المدينة في الظلام لتتحول إلى أنهار من الفوانيس المزينة والأقنعة الملونة، فيما يتنافس المشاركون في الإبداع بالأزياء التنكرية، على أصوات النايات والطبول.

ونهض عشرات آلاف الأشخاص قبل الفجر أمس الأول لمشاهدة موكب «مورغنسترايش» الذي يحمل أعضاؤه فوانيس فوق رؤوسهم.

وعند الساعة الرابعة صباحا انطفأت الأضواء في بازل، ثالث أكبر مدينة في سويسرا، وانطلق الموكب الاحتفالي عندما يعطي قادة المسيرات إشارة البداية هاتفين «Morgestraich، vorwarts marsch!»، باللهجة الألمانية التقليدية لبازل. وفيما اختار مشاركون كثر تغير المناخ موضوعا في الكرنفال، فإن موضوعات حالية أو مجتمعية أخرى مثل الذكاء الاصطناعي.