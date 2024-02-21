مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية‬ عن بدء ترشيح دفعة جديدة من المواطنين والمواطنات ‏المسجلين بنظام التوظيف المركزي ‏للعمل بالجهات الحكومية اليوم الأربعاء، وجاء بيان الديوان كالتالي: بناء على قرار سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب، يعلن ديوان الخدمة المدنية أنه سيتم ترشيح دفعة جديدة من المواطنين المسجلين بنظام التوظيف المركزي ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 21/2/2024، كما يستمر الديوان في ترشيح أعداد أخرى من المسجلين خلال الأيام القادمة.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن عدد المرشحين سيكون بين 2000 و2500 مواطن ومواطنة.