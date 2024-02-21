تنظم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية القمة الدولية للذكاء الاصطناعي AUM International Summit on Artificial Intelligence تحت عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي في الأعمال والوظائف»، بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في جامعة كاليفورنيا - بركلي UC Berkeley، وذلك يوم الإثنين 4 مارس 2024 في مركز AUM للمؤتمرات.

وتتميز القمة باستضافة متحدثة رئيسية ومتخصصة بارزة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وهي كاسي كوزيركوف أول رئيسة علماء القرار في «غوغل» Google’s first Chief Decision Scientist، وتشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة Data Scientific.

كما تشمل القمة متحدثين بأبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي، من بينهم البروفيسور فليتشر، المتخصص في الهندسة الطبية والبيولوجية ورئيس قسم هندسة الأنظمة الحيوية بجامعة كاليفورنيا في بركلي.

واشتهر فليتشر باعتماد علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لتطوير أجهزة وأنظمة لتشخيص الأمراض.

كما عمل فليتشر في مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.

وستتناول المناقشات الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والأعمال، مثل الرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والتمويل وغيرها، إلى جانب تناول مواضيع تخص الطلبة والخريجين، والمتعلقة باكتساب المهارات الأكثر طلبا في مجال الذكاء الاصطناعي.

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