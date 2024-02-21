بدأت في باريس منذ 17 فبراير الجاري، محاكمة خمسة رجال بينهم منفذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، وتستمر حتى 21 مارس 2025، بتهمة خطف سبعة غربيين بينهم أربعة صحافيين فرنسيين في سورية بين العامين 2013-2014، وفق جدول الجلسات الذي اطلعت عليه فرانس برس.

وكان الصحافيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا وإدوار إلياس ونيكولا اينان وبيار توريس خطفوا في يونيو 2013 واحتجزوا مع اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة «اكتد» غير الحكومية هما الإيطالي فيديريكو موتكا والبريطاني ديڤيد هاينز، إضافة إلى الصحافي الإسباني ماركوس مارجينيداس إزكويردو، وقد خطفوا ايضا في 2013.

وأفرج عنهم جميعا في عام 2014 باستثناء ديڤيد هاينز الذي أعدم في 13 سبتمبر 2014.

وسيحاكم المتهمون الخمسة ويعتقد أن اثنين منهم قتلا، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهم الخطف وارتكاب أعمال التعذيب والهمجية ضمن عصابة منظمة على صلة بشبكة إرهابية هي في هذه الحالة تنظيم «داعش».

ثلاثة من المشتبه بأنهم سجّانو الرهائن رهن الحبس على ذمة التحقيق وهم: مهدي نموش (38 سنة الملقب بأبي عمر، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة في بلجيكا بتهمة الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014) والفرنسي عبد المالك تنعم (34 عاما، محكوم عليه بتهمة التوجه إلى سورية في 2012) والسوري قيس العبدالله (40 عاما).

يشار إلى أن عبدالمالك تنعم وقيس العبدالله أنكرا الوقائع.

وقد يكون اثنان من المشتبه بهم قتلا في سورية في 2017 وهما: سليم بن غالم الذي يعتبر المسؤول عن الاحتجاز والبلجيكي أسامة عطار المسؤول عن إدارة الرهائن، وحكم عليه في يونيو 2022 بالسجن مدى الحياة لأنه خطط لاعتداءات 13 نوفمبر 2015 في المنطقة الباريسية.

و«بدون إثبات رسمي» على مقتلهما، قرر قضاة مكافحة الإرهاب في مايو 2023 إحالتهما إلى القضاء وأصدروا مذكرة توقيف بحقهما.

وروى الرهائن السابقون خلال التحقيق ما تعرضوا له من ضرب وتجاوزات وحرمان وضغط نفسي مستمر وعمليات إعدام وهمية قام بها خاطفوهم. وكانت شهاداتهم حاسمة في تحديد هوية المشتبه بهم.