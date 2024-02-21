بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية ، مشيدا سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.

معربا سموه عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والتي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة فيما بينهما وعن الثناء على الأواصر الوثيقة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.