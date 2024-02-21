الزميل عدنان الراشد رئيساً لمجلس الإدارة..وجاسم كمال أميناً للسر

الراشد طلب تزكية واختيار الإعلامية القديرة فاطمة حسين رئيساً فخرياً للجمعية لمسيرتها المهنية المشهودة

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الكويتية بالإجماع التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2022 كما اعتمدت الميزانية التقديرية لعام 2023 وذلك بحضور ممثلي الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وقالت "الصحفيين الكويتية" في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن اجتماع العمومية الذي عقد أمس الثلاثاء شهد تزكية أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد وضم الزميل عدنان الراشد رئيسا لمجلس الإدارة وجاسم كمال أمينا للسر ودهيران أبا الخيل أمينا للصندوق ورابعة الجمعة عضو مجلس الإدارة - مدير الجمعية ويوسف الشهاب وعويد العنزي وعبدالرحمن العليان أعضاء لمجلس الإدارة.

وأضافت أن رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان الراشد طلب في كلمة خلال الاجتماع تزكية واختيار الإعلامية القديرة فاطمة حسين العيسى رئيسا فخريا للجمعية لمسيرتها المهنية المشهودة.

وتقدم الراشد بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقريرين الإداري والمالي ولوزارة الشؤون الاجتماعية على حسن تعاونها ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز الإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية.

كما هنأ أعضاء مجلس الإدارة الجدد بتزكية وثقة الجمعية العمومية، متمنيا منهم العمل لما فيه الخير للصحافة والصحفيين.