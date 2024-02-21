شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف صباح اليوم الأربعاء في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد حفل تخريج وأداء القسم لـ(53) من ضباط الصف لترقيتهم إلى رتبة ملازم.



حيث هنأ الشيخ فهد اليوسف الخريجين ونقل لهم تهنئة وتبريكات القيادة السياسية وقال إنه فخور بتواجده بين أبنائه الخريجين في هذه المناسبة، طالبا منهم المحافظة على القسم الذي أقسموه في حماية الأرواح والممتلكات.



كما أعرب عن اعتزازه بالتضحيات التي يقدمها منتسبو قوة الاطفاء لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات حيث انهم يواجهون حربا غير معلوم وقتها ومكانها وحجمها، جاعلين الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم.



وطالب الشيخ فهد اليوسف أبناءه الخريجين بالنهوض والارتقاء بمستوى أداء مهامهم في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات التي هي أمانة في أعناقهم وتحتاج إلى اليقظة والعمل بمستوى عال لتحقيق الأمن المجتمعي.



وبعد الانتهاء من حفل التخريج اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع قيادات قوة الإطفاء العام في غرفة قيادة الحوادث الكبرى حيث اطلع على خطط سير العمل بالقوة ومراحل التطور في كل قطاع من خلال عرض مرئي، كما تم عرض إنجاز عن الحوادث وكيفية التعامل معها، إضافة إلى استعراض الجاهزية التامة والتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة.



كما اطلع على أحدث آليات ومعدات قوة الإطفاء حيث تم شرح موجز عن طريقة عمل هذه الآليات والمعدات، كما أوضح اللواء خالد ان قوة الإطفاء تسعى دائما الى متابعة كل ما هو حديث في علم الإطفاء والتكنولوجيا الحديثة لدعم رجال الإطفاء وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.