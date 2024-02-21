مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 1917 مواطنا للتوظيف في معظم الجهات الحكومية.



وطلب الديوان من المواطنين المرشحين مراجعة الجهات الحكومية المرشحين عليها مباشرة اعتباراً من يوم غد وذلك لإبلاغ الجهات والمؤسسات والوزارات بملفات رسمية بأسماء المرشحين، مؤكدا عدم الحاجة للمرور على الديوان .

وقالت مصادر في تصريحات ل " الأنباء" إن الدفعة المعلنة تضم المستحقين حسب ضوابط وشروط معلنة ومعروفة للجميع من كوادر طبية و ممرضين ومعلمين ومحاسبين وقانونيين ومهندسين وحاملي الشهادات التخصصية إضافة إلى مواطنين حاصلين على مختلف الشهادات الدراسية.