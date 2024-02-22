أعلنت جمعية الهلال الأحمر إطلاق حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة. وقال مدير «لجنة تسلم المساعدات» في السلطات الصحية الفلسطينية بقطاع غزة د.ابراهيم الفرا في تصريح لـ«كونا» إن الحملة التي أطلقتها «جمعية الهلال الاحمر الكويتي» ستساهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر النازحة في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين الفلسطينيين جنوبي القطاع. وأوضح الفرا أن الطرد الغذائي والصحي يكفي الأسرة لمدة 10 أيام، لافتا إلى أن التوزيع سيشمل أيضا الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة الفلسطينية. وأكد ان السلطات الصحية تسلمت منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي سلسلة من المساعدات الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف من (جمعية الهلال الاحمر الكويتي)، معربا عن الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا.