أصدر وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس الأربعاء قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم اعتبارا من 24 فبراير الجاري. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن هذا القرار يأتي بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بمناسبة الأعياد الوطنية.



كما أصدر رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري أمرا بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الأربعاء إن ذلك يأتي بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.