استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمس مستشار الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق الركن أول الطيار مارتن سامبسون، يرافقه اللواء الركن بحري إدوارد الجرين مستشار الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الجديد بمناسبة زيارتهما الرسمية للبلاد.



وذكرت وزارة الدفاع، في بيان صحافي، ان الشيخ فهد اليوسف رحب في مستهل اللقاء بالضيوف، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية وروابط الصداقة المتينة التي تجمع الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة وتمنياته للجهود المشتركة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء والنجاح.



وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ضمن محور الزيارة وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل وسفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس وعدد من كبار القيادات بوزارة الدفاع والملحق العسكري البريطاني.