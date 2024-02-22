اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات البيئية وخصوصاً رمي وتقاذف بالونات الماء والتعامل الراقي مع الجمهور



في إطار استعدادات وزارة الداخلية لاحتفالات الأعياد الوطنية ترأس وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس الأربعاء بغرفة اتخاذ القرار اجتماعا امنيا مع قيادات القطاعات الميدانية، وذلك للاطلاع على الاستعدادات النهائية لتأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، مثمنا جهودهم المستمرة في حفظ أمن الوطن. واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات الأمنية والمرورية والإعلامية والتوعوية التي سيتم تطبيقها أثناء فعاليات الاحتفالات الوطنية، كما اطلع على آلية توزيع النقاط الأمنية والمرورية في كل محافظات البلاد. وشدد الفريق الشيخ سالم النواف على ضرورة اليقظة والجاهزية التامة والتعامل الحازم والجاد مع أي خروج عن القانون والتعامل الفوري مع مخالفي قانون حماية البيئة، وخصوصا رمي وتقاذف بالونات الماء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، والحد من أي سلوكيات وظواهر سلبية.



وطالب رجال الأمن بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وفي ختام الاجتماع، أبدى وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف بعض التوجيهات والملاحظات بما يحقق تنفيذ الخطط الموضوعة على أكمل وجه.