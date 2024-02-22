بداح العنزي



أكد رئيس لجنة محافظة الجهراء عبدالله العنزي على ضرورة النظر والاهتمام بشكل كبير بتطوير منطقة مرتفعات المطلاع واستغلالها بالشكل الصحيح لغايات تجميلية وسياحية وترفيهية.



وقال العنزي في تصريح صحافي ان المنطقة المتعارف عليها بتفاصيلها الجغرافية تعتبر تربة خصبة لإنشاء الكثير من المظاهر والمشاريع الترفيهية والسياحية التي تخدم المواطنين والمقيمين والسياح أيضا وتجعل من هذه المرتفعات معلما مميزا بالطرق الحديثة بما يتناسب مع الشروط والأساسيات البيئية المنظمة.



وبين ان هذه السلسلة من المرتفعات التي تبعد عن العاصمة 40 كيلومترا والتي يسجل ارتفاعها 306 امتار فوق سطح البحر، وهذه المرتفعات المطلة على طريق الصبية والمطلة على جون الكويت، كلها تتحلى بالكثير من المميزات التي من الممكن أن تكون من اجمل المعالم والمشاريع الرائعة التي تزين المنطقة.



وذكر أن طريق الصبية الممتد على طول 72 كيلومترا وصولا إلى جزيرة بوبيان بإمكانه من خلال تكاتف الجهود والعمل الدؤوب المخلص من قبل كل الجهات المعنية التي من شأنها العمل على مجتمع حضاري منظم بيئيا، وغني سياحيا إلى استغلال كل بقعة مميزة لهذه المناطق وهذا الطريق بكل تفاصيله لإحيائه بالشكل الصحيح من خلال تشكيل لجان متخصصة تغذيها طواقم إبداعية بالتعاون مع كل من هيئة الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأيضا الشركات المتخصصة في القطاع الخاص، وصولا إلى ما نطمح إليه في إعادة رسم هذه المرتفعات والطرقات.



وأوضح أن هناك بعض الأماكن في مرتفعات المطلاع والأماكن المجاورة لها وبإشارة الكثير من أصحاب الخبرات أنه بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية والحيوية، وهذه المساحات الشاسعة الجميلة بإمكانها أن تكون مرجعية لكل النشاطات الرياضية والترفيهية، ونقطة منظمة للمحميات الطبيعية التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياحي في منطقتها وملجأ للمناطق المحيطة أيضا، ولا بد أن تكون نقطة البداية للكثير من المشاريع الأخرى لنفس الاعمال وذات الهدف من أجل كويت منظمة حضارية برقابة بيئية وضمن شروط أخلاقية مجتمعية.