أنجزت فرق النظافة في البلدية كل التحضيرات والاستعدادات بالأماكن والطرق المخصصة لإقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات بالأعياد الوطنية خلال شهر فبراير الجاري.



ونفذ فريق إدارة النظافة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء أعمال التنظيف وتوزيع الحاويات في شارع القصر الأحمر والأماكن التي ستقام عليها فعاليات وأنشطة الاحتفال بالأعياد الوطنية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 63 ويوم التحرير الـ 33 بمحافظة الجهراء. من جانبه، قال مسؤول النوبة بمركز نظافة منطقة القصر محمد الهاجري: انتهينا من جميع الاستعدادات المتعلقة بأعمال النظافة لكل الطرق والأماكن الخاصة بالاحتفالات الوطنية ورفع 8 أطنان من الأنقاض بمشاركة 140 عامل نظافة والاستعانة بـ 39 من الآليات والمعدات لعملية الكنس، ورفع النفايات وتوفير 50 حاوية بمختلف القياسات.



من جهته، قال مراقب عام النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية نشمي الديحاني إن فريق نظافة المحافظة قام بجميع أعمال النظافة استعدادا لإقامة الفعاليات والأنشطة على المناطق والشوارع الرئيسية لمحافظة الفروانية وأسفرت عن رفع 9 أطنان من الأنقاض والتي شارك فيها 100 عامل نظافة وتوفير 45 حاوية بمقاسات مختلفة والاستعانة بـ 3 هاف لوري وجرافة ونساف.



في السياق ذاته، بين مراقب عام النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير خالد راعي الفحماء أن فريق نظافة المحافظة أنجز جميع أعمال النظافة استعدادا لإقامة الفعاليات والأنشطة على شواطئ الشريط الساحلي لمحافظة مبارك الكبير وأسفرت عن رفع 6 أطنان من الأنقاض التي شارك فيها 55 عامل نظافة، وتوفير 25 حاوية بمقاسات مختلفة والاستعانة بعدد 2 هاف لوري.