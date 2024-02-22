اعتماد 4 فترات لتسجيل الباحثين عن عمل والأولى تبدأ الجمعة 1 مارس حتى 15 منه



مريم بندق



أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 1917 مواطنا للتوظيف في معظم الجهات الحكومية.



وطلب الديوان من المواطنين المرشحين مراجعة الجهات الحكومية المرشحين عليها مباشرة اعتبارا من اليوم، وذلك لإبلاغ الجهات والمؤسسات والوزارات بملفات رسمية بأسماء المرشحين، مؤكدا عدم الحاجة للمرور على الديوان.



وقالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» إن الدفعة المعلنة تضم المستحقين حسب ضوابط وشروط معلنة ومعروفة للجميع من كوادر طبية وممرضين ومعلمين ومحاسبين وقانونيين ومهندسين وحاملي الشهادات التخصصية، إضافة إلى مواطنين حاصلين على مختلف الشهادات الدراسية.



وبينت أن الديوان أبلغ المواطنين المرشحين للتوظيف مساء امس برسائل نصية على هواتفهم الشخصية مباشرة وأنه يمكن للمواطنين المرشحين الدخول على موقع الديوان ومعرفة جهة الترشيح باستخدام الرقم السري الخاص بكل مسجل للتوظيف.



هذا، وأعلن الديوان 4 فترات للتسجيل في نظام التوظيف المركزي لعام 2024 وذلك عبر موقعه ‪portal.csc.gov.kw‬.



هذا، وستبدأ الفترة الأولى رقم 86 الجمعة الموافق 1 مارس حتى 15 منه.



وستكون الفترة الثانية من 21 يونيو حتى 5 يوليو‏، والثالثة من 6 - 20 سبتمبر، والرابعة: 6 - 20 ديسمبر.