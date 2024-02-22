دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة تجهز حاليا كشوف أسماء الموظفين الذين تم ترشيحهم سابقا من ديوان الخدمة المدنية، وتحديدا قبل صدور قرار وقف التعيين والنقل والندب، تمهيدا لإيجاد حلول لاستكمال إجراءات تعيينهم. وقالت المصادر إن «الوزارة تواجه مشكلة بشأن مسألة تعيين المرشحين من قبل الديوان وعددهم نحو 700 مرشح لعدم وجود درجات وظيفية شاغرة خلال الفترة الحالية لاستنفاذ تلك الدرجات مع نهاية العام الماضي»، لافتة إلى الجهود التي يبذلها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.سالم الحجرف لإيجاد حل لهذه المعضلة.



وأشارت إلى ان المرشحين الذين قاموا بمباشرة عملهم دون أن يصدر لهم كتاب تعيين لديهم بالفعل درجات وظيفية، وسيتم اصدار كتب تعيينهم لتسلّم رواتبهم، مبينة ان «المشكلة تكمن في المرشحين الذين لا توجد لديهم درجات وظيفية». وأوضحت أنه «في حال عدم ايجاد حل لهذه المشكلة، سينتظر المرشحون لحين اقرار ميزانية السنة المالية الجديدة 2025/2024 في مطلع ابريل المقبل».



وذكرت ان الوزارة سبق وان خاطبت وزارة المالية في نوفمبر الفائت للحصول على موافقتها لتخصيص درجات استثنائية للوزارة إلى ان طلبها قوبل بالرفض، محملة مسؤولية عدم توافر درجات وظيفية شاغرة للمرشحين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق لإصداره كتب احتياج لديوان الخدمة المدنية دون وجود غطاء درجات وظيفية.