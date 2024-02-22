أعرب سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف باسم أسرة السفارة والجالية الروسية عن خالص التهاني القلبية والتبريكات لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير.



وقال السفير جيلتوف في بيان لـ (كونا) امس الأربعاء إن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين أسست عام 1963 بعد فترة قصيرة من نيل الكويت لاستقلالها وانه على الرغم من الأجواء الجيوسياسية آنذاك فإن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي.



وأضاف أن روسيا «وقفت إلى جانب الكويت في المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد جراء الأحداث المأساوية في 1990-1991 وفي أيامنا هذه تمضي علاقاتنا الثنائية قدما في التطور في مختلف المجالات». ولفت إلى أن روسيا والكويت لديهما المصالح المشتركة إلى جانب الرغبة في تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والإنساني، كما يزداد باستمرار عدد السياح الكويتيين إلى روسيا التي أصبحت موقعا جاذبا على الخريطة السياحية للخليجيين الذين دائما يلقون ترحيبا حارا حتى خلال فصل الشتاء البارد.



وأشار إلى أن احتفالات (هلا فبراير) السنوية «تعتبر تقليدا رائعا للشعب الكويتي الذي يعبر عن حبه للوطن وهو الكويت العزيزة باعتبارها جوهرة الخليج العربي»، معربا عن سعادته الغامرة بتهنئة الشعب الكويتي بمناسبة أعياده الوطنية، متمنيا له دوام التقدم والازدهار.