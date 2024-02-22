

عبدالعزيز الفضلي



أقامت إدارة الأنشطة التربوية بمنطقة العاصمة التعليمية الحفل الوطني بعنوان «بلادنا الغالية» باستضافة من مدرسة فاطمة الدخيل الابتدائية بنات، وذلك تحت رعاية مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منصور الديحاني وبحضور مدير الشؤون الإدارية فهد الحيان ومراقب التقنيات التربوية والمكتبات مطلق المطيري ومدير الشؤون التعليمية بالإنابة محمد كراشي ومراقب الأنشطة التربوية بدرية السعيدي.



وأكد مراقب التقنيات التربوية والمكتبات مطلق المطيري على أهمية الاحتفال بهذا اليوم والمشاركة فيه من أجل تنمية الروح الوطنية لدى أبنائنا الطلبة وغرسها في نفوسهم. من جهته، أعرب مدير الشؤون التعليمية بالإنابة محمد كراشي عن شكره لمشاركة المدارس في هذا الاحتفال لما له من أهمية وقيمة وتشجيع للطلاب على التعبير عن ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.