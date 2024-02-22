عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي، عن فوز طلبة الكويت بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة مناهزات اللغة العربية المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء في وقت احتفالاتنا بالأعياد الوطنية ويضاف لإنجازات أبنائنا طلبة الكويت في مختلف المجالات.



وقالت العنزي في تصريح لـ «الأنباء» إن المسابقة تقام كل سنتين في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ويشرف عليها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، لافتة إلى أنها تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء للغة العربية. وأضافت أن أبناءنا الطلبة حصدوا ثلاث ميداليات، جاءت على النحو التالي: يوسف محمد العصفور ـ ميدالية ذهبية، ودلال أنور العنزي- ميدالية فضية، ولولوة علي مجيد ـ ميدالية برونزية.