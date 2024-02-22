أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الكويتية الخيرية د.أحمد صباح الملا أهمية التنسيق بين إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات والمبرات الخيرية تأكيدا لروح التعاون والتكامل، وبما يضمن تقديم أفضل النتائج وإيصال أموال المتبرعين إلى مستحقيها وفق أسس سليمة وبكل شفافية ووضوح.



وشكر الملا إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية وجمعية إحياء التراث الإسلامي على تنظيم اللقاء المفتوح حول إنجاز مشروع إفطار الصائم بأعلى معايير الجودة والسلامة، والالتفات إلى عقود مواصفات الوجبات وآلية ومواقع التوزيع والتواصل مع المتطوعين، مقترحا أن يتم إنشاء مركز اتصال «كول سنتر» لمشروع إفطار الصائم يتلقى اتصالات العاملين والمتطوعين في الميدان للتنسيق حول وجود أي نقص في أعداد الوجبات أو زيادة بما يضمن وصول هذه الوجبات لأكبر عدد من الصائمين في جميع المواقع والمناطق التي تشمل «إفطار صائم»، وقد لاقى هذا المقترح قبول وتجاوب الجميع. وأشاد بجهود ومتابعة مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية في وزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي ومن جمعية إحياء التراث الإسلامي نواف الصانع، على هذه المبادرة الإيجابية والعرض المميز خلال اللقاء.