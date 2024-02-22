في إطار سعيها لتوطين العمل الخيري، قدمت جمعية النجاة الخيرية خلال عام 2023 مساعدات استفاد منها أكثر من 76 ألف شخص داخل الكويت.



وقال مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة محمد الخالدي إن المساعدات تنوعت ما بين سداد الإيجارات، والمساعدات المالية، وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية وغيرها من المساعدات الأخرى.



وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات، أوضح أن الجمعية قامت بسداد إيجار 449 أسرة، وأن إجمالي عدد الأشهر التي تم دفعها لهذه الأسر بلغ 1165 شهر، وذلك ضمن حملة «أبشروا بالخير».



كما قدمت مساعدات مالية لـ 2000 أسرة، وبطاقات مواد غذائية لـ 8034 أسرة، حيث تقوم الأسرة من خلالها بشراء احتياجاتها من الأسواق التي تم الاتفاق معها.