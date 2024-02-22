أعلنت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن رعايتها لفريق طلاب الهندسـة الميكانيكية SABS من جامعة الكويت، وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الشركة في المسؤولية الاجتماعيــــة وحرصها على تنمية مواهب الشباب الكويتيين، ورغبتها في تقديم مساهمات معنوية مؤثرة في القطاع التعليمي.



كما تمثل هذه الرعاية لشركة Ooredoo الكويت، منصة مثالية للتفاعل مع الجيل الجديد من المهندسين والمبتكرين، لتجسد بذلك التزامها للعب دور جوهري في دفع عجلة التطوير والابتكار في الكويت.



ويعمل فريق طلاب الهندسة الميكانيكية حاليا على مشروع تخرج متميز، يهدف إلى إعادة تعريف قدرات السيارات الرياضية الفائقة الأداء، حيث يتمحور مشروعهم حول تطوير نظام فرامل هوائي متقدم SABS، مصمم لتعزيز معايير السلامة ومدى التحكم في هذه السيارات.



يقوم مشروع فريق SABS على إنشاء نموذج مبتكر لنظام الفرامل الهوائية، وذلك بهدف تجاوز قدرات الفرامل التقليدية، وتعزيز القابلية الكلية للتحكم. اتخذ الفريق تصميم طائرات عسكرية كمصدر الهام رئيسي لتطوير هذا النظام، حيث يتضمن أجنحة وقوائم هوائية في مقدمة السيارة وخلفيتها.



وتعتمد هذه التكنولوجيا الحديثة، التي يجري اختبارها في الوقت الحالي على بورشه كايمان، على التنشيط التلقائي بناء على احتياجات السائق، وذلك لتعزيز القدرة على التحكم والاستقرار والسلامة.



ويطمح الفريق إلى إيصال ابتكارهم الرائد للعالمية، بهدف إظهار قدرات السيارات الرياضية الفائقة وفاعليتها، وجعل اسم الكويت يتألق في أعلى المستويات.



وقد حدد الفريق هدفهم بتحقيق المركز الأول في المعرض التصميمي الهندسي الـ 45، الذي سيعقد في جامعة الكويت، نهاية شهر مارس من العام الحالي.