افتتحت سلسلة لولو هايبر ماركت «لولو إكسبريس» جديدا في العباسية يوم 21 الجاري، وشهد حفل الافتتاح حضورا مليئا بالحماس من قبل الجماهير الساعية لتجربة تسوق فريدة ومتطورة في مجال البقالة.



ويعتبر هذا الفرع السادس عشر لسلسلة لولو في البلاد، وقام بافتتاح هذا الحدث المستشار التجاري بالسفارة الهندية سانجاي كيه مولوكا، وممثلي مالك المركز التجاري طلال المطيري، وحمود الجابري، وخالد الرويس إلى جانب ضيوف بارزين آخرين، وحضر المناسبة من إدارة لولو هايبر ماركت محمد حارس مدير لولو الكويت، وسريجيث المدير الإقليمي لولو الكويت ومسؤولين آخرين إلى جانب شخصيات بارزة بالإضافة إلى كبار المسؤولين في لولو في الكويت. ويتميز المتجر الجديد بمساحة إجمالية قدرها 855 مترا مربعا ويوفر بيئة داخلية حديثة وبسيطة تهدف إلى توفير تجربة تسوق مريحة وفاخرة تختلف عن التجربة التقليدية في متاجر البقالة، وتم تصميم المتجر بعناية لتوفير الراحة والنظافة للعملاء، حيث تم تنظيم الممرات بشكل جيد وتوفير جو نظيف وآمن، كما تمت إضافة مرافق وقوف السيارات وتسهيل الوصول إليها لتعزيز راحة المتسوقين.



واحد من العناصر الأبرز في الفرع الجديد هو تشكيلة المنتجات المتنوعة وذات الجودة العالية التي يقدمها، وتشمل سلع البقالة الطازجة، واللحوم الشهية، والمأكولات البحرية الفاخرة، والمنتجات الطازجة، بالإضافة إلى قسم الألبان والمنتجات الباردة الذي يعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المغرية وقسم الوجبات السريعة المجمدة.



بالإضافة إلى ذلك، يقدم السوبر ماركت مجموعة مختارة من المنتجات عالية الجودة، بما في ذلك مجموعة واسعة من الوجبات اللذيذة المحمصة حديثا والحلويات الشهية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الصحة والجمال.



ويبرز الافتتاح الناجح لسوبر ماركت لولو إكسبريس في العباسية التزام العلامة التجارية بتلبية وتجاوز توقعات العملاء المتغيرة، ويقدم هذا السوبر ماركت المبتكر تجربة تسوق فريدة ومتميزة في مجال البقالة، ما يثبت أنه إضافة مرحب بها للحي ويضع معيارا جديدا للراحة واختيار المنتجات الطازجة.