استقبلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من طالبات ثانوية اليرموك لمدة ثلاثة أسابيع في مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الجامعة، وذلك لتطوير مشروع الروبوت الخاص بالمدرسة من خلال سلسلة من الدورات وورش العمل التي قدمها د.محمد ناجي أستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر ومدير مركز الذكاء الاصطناعي، وم.هاجر الصليلي مساعد مختبر في المركز.



واشتملت ورش العمل على مقدمة في الروبوتات، نظرة عامة على البرامج والأجهزة، تقنيات البرمجة للروبوت، تحضير المواد للدراسات الجيولوجية، واستخدام الويب، التطبيقات وبرمجة الروبوت، حيث عملت الطالبات خلال فترة الدورة وورش العمل على التطبيقات العملية لتطوير مشروعهن الذي سيشاركن به في مسابقة «الذكاء الاصطناعي في الجيولوجيا» على مستوى منطقة العاصمة التعليمية.



واحتفلت الكلية بطالبات ثانوية اليرموك فور انتهائهن من اتمام 20 ساعة تدريبية، واستقبل البروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا إدارة ثانوية اليرموك وعلى رأسهم نهى بن سلامة مديرة المدرسة، وحنان الحمود العبدالوهاب رئيسة قسم الأحياء والجيولوجيا، وعبير الهاجري مدرسة الجيولوجيا إلى جانب الحضور المتميز من أولياء أمور الطالبات.



وعبر البروفيسور البقاعين عن سعادته برؤية طالبات من الثانوية يعملن بجد واجتهاد للتعلم والحصول على المزيد من المعلومات والتدريبات خلال فترة العطلة الدراسية بين الفصلين الأول والثاني، وأن شكل التعليم قد تغير بالفرق الهائل الذي أحدثه التطور التكنولوجي حيث ان العصر الحالي يتطلب إضافة تعلم البرمجة وإدخال الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.