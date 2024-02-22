

هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي الأبي الكريم المعطاء والشباب الكويتي بمناسبة حلول العيد الوطني الـ 63 المجيد وعيد التحرير الـ 33 للكويت، داعيا المولى عز وجل أن يجعل أيام الكويت كلها أعيادا وأن يحقق للوطن الحبيب المزيد من التقدم والازدهار، متمنيا دوام الخير والنعم والأمن والرخاء للكويت وأهلها، ومؤكدا أن هذه المناسبة تجسد روح ووحدة وتكاتف أبناء الوطن نحو وحدة وسلامة وأمن أراضيه لتظل الكويت واحة للأمن والأمان بسواعد أبنائها.



كما دعا الشيخ فيصل الحمود الشباب إلى التعامل الإيجابي مع احتفالات الأعياد الوطنية، ووجه النصح لأبنائنا ‫وشبابنا بالابتعاد عن الاستهتار الذي يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر وضرورة التقيد بقوانين المرور وعدم إزعاج المارة، وحثهم على تقديم نموذج إيجابي يعكس أخلاقيات وسلوك الكويتيين وحرصهم على السلامة العامة والممتلكات، داعيا الله أن يحفظ الكويت آمنة مستقرة في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتها وراعي نهضتها صاحب السمو الأمير.