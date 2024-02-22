

يقيم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي برامج احتفالية بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير، والتي تنطلق الجمعة حتى مساء يوم الاثنين المقبل تحت شعار «احتفالات العيد الوطني هالسنة غير».



وقال المركز في بيان صحافي إن برامج الاحتفال تضم مجموعة من الأعمال الفنية يشارك فيها الكبار والصغار للتعبير عن حبهم للكويت إضافة إلى مشاركة الفرق الجوالة والعروض الاستعراضية العالمية المميزة في المساحات الخارجية ومساحة خاصة للمطاعم والمأكولات.



وأوضح المركز أن متاحفه ستقدم مع الاحتفالية مجموعة فريدة من ورش العمل الخاصة بالأطفال مثل المختبر المفتوح وإطلاق الصواريخ ومسابقة البحث عن الكنز ورسم معالم الكويت بتقنية قلم ثلاثي الأبعاد.



ولفت إلى تنظيم معرض للسيارات الكلاسيكية بالتعاون مع فريق (موبار الدولي) كذلك مساحة رياضية تتضمن مجموعة من الرياضات الممتعة مثل (البادل) وغيرها.



وأشار إلى أنه يستقبل زواره طوال فترة الأعياد الوطنية من الساعة الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء وللراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل الاطلاع على البرامج اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمركز.