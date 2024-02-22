

مفرح الشمري



عندما تكون محبا للمجال الذي تنتمي إليه وعاشقا له وتتحدى الجميع لتحقيق طموحاتك من خلاله، لابد أن تصل إلى مرادك وتحقق النجاح لك ومن يعمل معك، هذا ما ينطبق على المنتج الذكي عبدالله بوشهري الذي يخوض تجربه جديدة في عالم الشراكة الإنتاجية مع منصة TOD وbeIN من خلال عمل درامي مبتكر يقدم صورة جديدة وعالما مختلفا لم يقدم في الدراما من قبل وذلك من خلال المسلسل الدرامي الملحمي «زمن العجاج» الذي يقع في 30 حلقة ومن تأليف إيمان سلطان وإخراج جاسم المهنا ويشارك فيه أكثر من 40 ممثلا في مقدمتهم جاسم النبهان الذي يجسد شخصية «المختار غيث»، جاسم النبهان في دور غيث وحسين المهدي في شخصية «حمزة» ومنى حسين في شخصية «وجدان» وفيصل العميري في شخصية «إسماعيل» وعبير أحمد في شخصية «شاهه» وعبدالله بهمن في شخصية «جبر» وإيمان الحسيني في شخصية «ميرا» وسعود بوشهري في شخصية «سالم» ومصطفى أشكناني في شخصية «جمعة» ومحمد ذياب في شخصية «رعد» وعبدالرحمن العقل في شخصية «فرج» ومي البلوشي في شخصية «وصاف» وشايع الشايع في شخصية «كاسب» وشوق في شخصية «نوران» وعبدالله المسلم في شخصية «سيف» وحسن إبراهيم في شخصية «راشد» ومحمد الكاظمي في شخصية «مصعب».



عمل ملحمي



منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، وجهت الدعوة لـ «الأنباء» بالإضافة إلى عدد من الزملاء في مواقع إلكترونية بالكويت والخليج للحضور إلى لوكيشن التصوير وذلك ليعيشوا التجربة مع طاقم العمل في كيفية تنفيذ هذا المسلسل الذي وصفه المنتج عبدالله بوشهري بالملحمي لأنه يقدم صورة جديدة غير مسبوقة في الدراما الخليجية شكلا ومضمونا خصوصا ان أحداثه تدور في مرحلة لم يسبق تقديمها على الشاشة من خلال قصة مثيرة ومليئة بالمؤامرات والصراعات تكون بطلتها «وجدان» التي تلجأ من ظلم والدها إلى قرية تبدو مثالية ولكن بذكائها وصمودها، تتغلغل وجدان في القرية إلى أن تصل لمختارها غيث، وأخيه حمزة لتبدأ بعدها الإثارة والتشويق الذي سيتنظره المشاهدون في رمضان المقبل على شاشة beIN دراما ومنصة TOD حتى يتعرفوا على محاولات غيث المستمرة للنجاة من المؤامرات المدبرة له وضمان سريان العدالة في القرية بالإضافة إلى التعامل مع العلاقات المعقدة والتحالفات المختلفة داخل القرية ليبقى السؤال المهم لدى المشاهدين كيف ستغير وجدان حياة ومصائر هؤلاء الناس؟ إجابة هذا السؤال في الحلقة 30 من هذا المسلسل الملحمي والمتوقع النجاح له للتكلفة الإنتاجية الكبيرة حتى يظهر بالمستوى المطلوب.



فريق مميز



«زمن العجاج»، يتمتع بفريق مميز في الأزياء الذي يتم صنعها داخل اللوكيشن مع اكسسواراتها التي تتماشى مع طبائع الشخصية، كما انه يتميز بفريق مكياج له دور كبير في رسم ملامح شخصيات المسلسل بقيادة القدير ياسر سيف بالإضافة إلى فريق تصوير مميز مستغلين جميع أجواء القرية التي بنيت خصيصا لهذا العمل من خلال مهندس الديكور صلاح زماني، هذه الخلطة تجعلنا أمام عمل من المتوقع ان يتصدر قائمة المسلسلات التي يجب مشاهدتها في شهر رمضان.



منى حسين: أحب التحدي



عبرت الفنانة منى حسين عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل «زمن العجاج»، وقالت لـ «الأنباء»: الشخصية التي أجسدها هي التي تدور حولها الأحداث وتتلاقى مع أكثر من شخصية في المسلسل وأنا أحب التحدي والعمل مع المنتج عبدالله بوشهري لأنه «فاهمني وفاهمته» وأتمنى ان تنال شخصيتي الجديدة «وجدان» إعجاب المشاهدين الذين أحرص دائما ان أقدم لهم الجديد شكلا ومضمونا.



إيمان سلطان: بوشهري طوّر النص



ذكرت المؤلفة إيمان سلطان التي تعود بعد غياب ان النص كان لديها من سنوات وبعد ان عرضته على المنتج عبدالله بوشهري وافق عليه وقرر إنتاجه وهذا الأمر أسعدها كثيرا لأن التعامل مع منتج بحجم عبدالله بوشهري يعني لها الكثير لأنه من المنتجين الذين يقدرون العمل الفني ولا يبخل عليه. وأضافت: المنتج عبدالله بوشهري طور كثيرا في النص في خطوط بعض الشخصيات وهذا الأمر جاء لصالح العمل المجاز من الرقابة في الكويت.