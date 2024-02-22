

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مشاركته مؤخرا في مؤتمر الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي، الذي نظمه مجلس الأعمال الكويتي - الأميركي التابع لغرفة التجارة الأميركية، في فندق فورسيزونز الكويت. وتأتي هذه المشاركة في إطار مواكبة البنك لاستراتيجية الدولة الشاملة للتحول الرقمي والتزامه المستمر بتعزيز الابتكار وتبني أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، علما أن الهدف من هذا المؤتمر يكمن في التركيز على تحديد الفرص التي يمكن تقديمها للقطاع المصرفي الكويتي للمضي قدما في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي دولي، وخاصة بعد أن دخلت الكويت عصرا جديدا من الخدمات المصرفية الرقمية.



وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الشخصيات القيادية في بنك الكويت المركزي وغرفتي التجارة الكويتية والأميركية ومجلس الأعمال الكويتي - الأميركي وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، إلى جانب مجموعة من قيادات مجتمع الأعمال المصرفية في الكويت. وناقش المشاركون عددا من القضايا والمواضيع المتخصصة بالتكنولوجيا المالية والفرص التي تخلقها في الكويت، إضافة إلى العمل على تحديد أبرز اتجاهات السوق في هذا المجال الذي يشهد نموا مستمرا بوتيرة متصاعدة، ونقاط الضعف التي يمكن للكويت الاستفادة منها عبر توظيف الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا المالية والتحول إلى دولة رائدة في هذا المجال، إضافة إلى استكشاف حلول استثنائية تعزز المشهد المالي في البلاد.



وخلال مشاركته في المؤتمر ممثلا KIB، قال مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات محمد الشريف: لقد تمكن القطاع المصرفي الكويتي حتى الآن من مواكبة الزخم الكبير والتسارع الملحوظ للتحول الرقمي، وأثبت قدرته على تطبيق الابتكار الرقمي وبالتالي رفع مستوى كفاءة حلوله المالية عبر تمكين الوصول إلى المنتجات والخدمات، وخفض التكاليف، وضمان الراحة، وسرعة التسليم، مدعوما بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات التنظيمية الكويتية بهدف تشجيع النمو في تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال صياغة وتنفيذ السياسات واللوائح المرتبطة بهذا النهج.