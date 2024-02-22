

احتفل البنك الأهلي الكويتي بإعادة افتتاح فرع الجابرية بعد أن تم تجديده وتصميمه بالكامل، بشكل يعكس التزامه براحة عملائه وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وحديثة وفق أحدث التقنيات في الصناعة المصرفية.



وأقيم حفل افتتاح الفرع الجديد بحضور عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة، ولؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي- الكويت، وجهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، وأعضاء من الإدارة التنفيذية للبنك، بالإضافة إلى موظفي الفرع.



وتعكس هذه الخطوة التزام البنك الأهلي الكويتي بالحداثة والتصاميم التي تركز على خدمة العملاء داخل فروعه. وبهذه المناسبة، أعرب مقامس عن فخره قائلا: يعكس فرع الجابرية التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مصرفية استثنائية، ونحن على ثقة بأن تقديم التكنولوجيا الأحدث في الصناعة المصرفية سيلبي احتياجات عملائنا.



وأضاف: افتتاح هذا الفرع بعد تجديده بالكامل يتماشى مع سعينا لتوفير خدمات مصرفية يسهل الوصول إليها وتتكامل مع التطور في القطاع المصرفي، ونحن على ثقة بالتزام البنك الأهلي الكويتي بتوفير الراحة والتميز لخدمة جميع العملاء في معاملاتهم المصرفية.



كما خصص البنك أيضا قاعة مصرفية في فرع الجابرية الجديد لخدمة عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، حرصا منه على منح هذه الفئة أعلى درجات الخصوصية وتلبية جميع احتياجاتهم وفق أعلى مستويات التميز في القطاع المصرفي.



من ناحيتها، عبرت جهير معرفي عن سعادتها بافتتاح فرع الجابرية الجديد، وصرحت: التصميم والتكامل التكنولوجي في فرعنا الجديد يظهر تفانينا في خدمة عملائنا في بيئة مريحة وتواكب أحدث التقنيات المصرفية، ويسعدنا أن نواصل تقديم خدمة استثنائية ومتميزة بما يواكب التغير المستمر في احتياجاتهم.



ويلعب تجديد فرع الجابرية دورا مهما في تعزيز تجربة البنك الأهلي الكويتي المصرفية، حيث يساهم التصميم العصري والمريح في توفير تجربة متميزة للعملاء، مما يجعل المعاملات المصرفية أكثر سهولة وعصرية وتوفر الوقت والجهد وبالتالي تسهم في زيادة الثقة وتعزيز ولاء العملاء من جميع الفئات.



ومن خلال إنشاء مساحة جذابة للعملاء، أعرب البنك الأهلي الكويتي عن رغبته في تعزيز الولاء لعلامته التجارية، وزيادة الثقة، وجعل الخدمات المصرفية لديه أكثر سهولة لجميع فئات العملاء.



ويعد دمج التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في الفرع الجديد خطوة إستراتيجية لتعزيز الراحة والكفاءة في خدمات البنك، الذي يتيح خيارات بسيطة وسهلة من خلال شاشات العرض التفاعلية وخيارات الخدمة الذاتية، مما يقلل أوقات الانتظار ويوفر المرونة لإدارة المعاملات المصرفية بشكل مستقل.



ويعكس افتتاح الفرع سعي البنك الأهلي الكويتي المستمر لترسيخ علامته التجارية، بشكل يعزز التزامه بتطوير التجارب المصرفية للعملاء في جميع أنحاء دولة الكويت. ويعد فرع الجابرية الجديد جزءا من رؤية البنك المستمرة لتوفير الحلول المصرفية المتطورة، وتحسين جودة الخدمة، ورفع مستوى تجربة العميل المصرفية بشكل عام.