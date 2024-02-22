

تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، أعلن البنك التجاري عن إصدار خاص لبطاقة ماستركارد مسبقة الدفع بتصميم مميز يظهر صورة أبراج وعلم الكويت. وبهذه المناسبة، أطلق البنك حملة استرداد نقدي بنسبة 10% من قيمة المشتريات التي يقوم بها عميل البنك مستخدما أيا من البطاقات مسبقة الدفع من البنك التجاري الكويتي، وذلك من يوم الجمعة 23 فبراير حتى يوم الاثنين 26 فبراير 2024.



وفي هذا الصدد، صرح المدير التنفيذي لمركز البطاقات بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد ياسر مظفر قائلا: بمناسبة ذكرى الاحتفال بالأعياد الوطنية مع عملائنا، حرص البنك على إصدار بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع بتصميم حصري ومميز، حيث ان هذا الإصدار يمثل تذكارا للعملاء وللبنك بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا.



وأضاف أنه وبمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، قام البنك بإطلاق حملة استرداد نقدي 10% من عمليات الشراء من خلال بطاقات ماستر كارد مسبقة الدفع، حيث يستفيد العميل عند صرفه مبلغ 200 دينار بالاسترداد النقدي بنسبة 10% بحد أقصى 25 دينارا.



واختتم مظفر تصريحه مؤكدا أن بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع الحصرية توفر العديد من المزايا لحامليها، كونها بطاقة متعددة العملات وتتيح للعملاء تأمين أسعار الصرف بسهولة مع تثبيت السعر لـ 13 عملة مختلفة تغني العميل عن فتح حسابات متعددة، حيث تساعد العديد من شرائح العملاء المسافرين، والمتسوقين عبر الإنترنت، والطلاب في الخارج ورجال الأعمال على تأمين سعر صرف للعملة المطلوبة، دون التعرض لمخاطر أي تقلبات محتملة في أسعار الصرف مستقبلا، وتغني عن حمل النقود المختلفة أو فتح حسابات إضافية، علما أن أصحاب هذه البطاقة وجميع عملاء التجاري يمكنهم زيارة موقع البنك على الإنترنت www.cbk.com أو تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile للتعرف على المميزات والعروض المتنوعة التي يوفرها البنك.