

أعلن بنك وربة عن افتتاح تواجده الدائم في مجمع «ذا وير هاوس» في منطقة جنوب الصباحية ليكون أول تواجد دائم لبنك وربة مخصص لقطاع السيارات ويخدم جميع الشرائح وليكون بالقرب من العملاء وبالأخص محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، سعيا منه في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المميزة وزيادة قاعدة عملائه والانتشار الجغرافي.



وقال المدير التنفيذي لمبيعات السيارات في بنك وربة محمد الخضر: على الرغم من التفوق الكبير للخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك ونمو قاعدة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها من خلال تطبيقه وموقعه الإلكتروني، فإن التوسع الجغرافي لا يزال ضمن استراتيجية البنك الساعية إلى أن يكون دوما الأقرب إلى عملائه وتوفير أعلى درجات الراحة لهم أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية اليومية.



وأوضح الخضر أن اختيار افتتاح التواجد الدائم الجديد الخاص بقطاع السيارات في «ذا وير هاوس» جاء باعتباره أحدث المجمعات التجارية بالكويت في منطقة جنوب الصباحية، والذي يتميز بتنوع محلاته وعلاماته التجارية لنقدم من خلاله تجربة مصرفية مميزة للعملاء، وهو فرع افتراضي يستطيع العميل من خلال شاشات العرض المتوفرة استعراض كافة أنواع السيارات من جميع وكالات السيارات داخل دولة الكويت ليختار بعد ذلك السيارة التي يرغب في شرائها سواء كانت جديدة أو مستعملة، وبعد اختياره يتم على الفور استلامها عقب إنهاء معاملته الخاصة بتمويل السيارة التي يرغب في شرائها.



وأضاف ان كل أماكن تواجد بنك وربة تم تطويرها وتحديثها بشكل كامل وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا، كما يتم تجهيزها وتزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وكافة الإمكانيات التي توفر لعملائنا السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.



وأردف قائلا: إن بنك وربة دائما ما يؤكد التزامه تجاه رفع مستوى خدماته ومنتجاته المقدمة عبر جميع قنواته المصرفية وتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة لضمان دعم عملائه من الأفراد والشركات، لاسيما في ظل التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال.



وأشار إلى أن خدمة عملائنا على قمة أولوياتنا في «وربة» باعتبارها الركيزة الأساسية في تقديم أعلى مستويات الخدمة مع تطويرها بصورة مستمرة لنحافظ على ثقة العملاء ونمنحهم دائما الأفضلية مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى.