عدنان عيدان: افتتاح المعرض الجديد خطوة مهمة في إستراتيجيتنا لتقديم أحدث ما في عالم السيارات الفاخرة لعملائنا في الكويت



أعلنت هونشي الغانم، إحدى شركات مجموعة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، عن افتتاح معرضها الرسمي في منطقة الشويخ. ويمثل افتتاح هذا المعرض الفخم نقطة تحول بارزة في رحلة علامة هونشي الغانم، التي تعتبر رمزا للرقي والابتكار في صناعة السيارات.

هذا الحدث يعكس بوضوح التزام العلامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مجموعة صناعات الغانم، بتراث الشركة الغني الذي يمتد لأكثر من ستين عام في دفع عجلة الابتكار وتقديم الأفضل، مساهمة بذلك في تعزيز مكانة السيارات الفاخرة بالسوق الكويتي.



وتواصل هونشي الغانم، كإحدى شركات صناعات الغانم التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد والصناعة بالكويت، تأكيد دورها كمعيار للجودة ومحط ثقة.

ومن خلال تعاونها مع العلامة البارزة في عالم صناعة السيارات الفاخرة هونشي، تأكد الشركة التزامها بإثراء سوق السيارات الكويتي بالابتكارات العالمية وأرقى ما في قطاع السيارات إلى السوق الكويتي، معززة بذلك موقعها الريادي في تلبية تطلعات عملائها بما يواكب أحدث التوجهات العالمية.



وفي تصريح له بمناسبة الافتتاح، قال عدنان عيدان المدير العام لهونشي الغانم: افتتاح معرض هونشي الغانم يمثل خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتقديم أحدث ما في عالم السيارات الفاخرة لعملائنا في الكويت. هذا المعرض ليس فقط عرضا لمنتجاتنا، بل هو تأكيد على التزامنا بالابتكار والجودة.

نحن نسعى لتوفير تجربة شاملة ومتميزة لعملائنا، ونؤمن بأن هذا المعرض سيكون منصة لهم لاكتشاف أحدث التقنيات والتصاميم التي نقدمها.



وفي المعرض المجدد بكل فخامة، يمكن للزوار الاطلاع على مجموعة مختارة بعناية من السيارات الفاخرة التي تعبر عن روح هونشي الغانم:



- E-HS9 الكهربائية بالكامل: يبرز هذا الطراز كتحفة فنية تجمع بين الأداء العالي والاستدامة، مع مساحة داخلية رحبة ومدى قيادة يتجاوز التوقعات، موفرا لمحبي السيارات الفاخرة تجربة قيادة متفردة.



- هونشي H9 الأناقة المتحركة: تجسد H9 الفخامة بكل معنى الكلمة، بتصميمها المتقن وتقنياتها المتطورة التي تضع الراحة والأمان في أعلى الأولويات.



- هونشي Ousado القوة الجذابة: تعكس Ousado شخصية جريئة مع مقصورة داخلية تمتاز بالرفاهية والتكنولوجيا المتقدمة، مقدمة أداء يليق بمحبي السيارات العملية والأنيقة.



- هونشي HS5 التصميم الرياضي الأنيق: توفر HS5 توازنا مثاليا بين الأداء والفخامة، مع محرك قوي ومقصورة داخلية مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والأمان.



- هونشي HS7 الفخامة بلا حدود: تعد HS7 تجسيدا للقوة والفخامة، بتصميمها الفريد وميزاتها التقنية الرائدة التي تضمن تجربة قيادة لا مثيل لها.



وتدعو هونشي الغانم المهتمين بالسيارات لزيارة المعرض الجديد لاستكشاف ما توفره العلامة التجارية من تجارب فريدة تمزج بين الرقي، الابتكار، والاستدامة.

كل طراز معروض يعبر عن التزام هونشي بالجودة والتفوق، معززا بخدمة استثنائية ترتقي بتجربة العملاء إلى آفاق جديدة.