يمكن للعملاء إدارة بطاقاتهم أثناء السفر.. كما يمكنهم اختيار البطاقات التي يرغبون في استخدامها



يحرص بنك الكويت الوطني بصفة مستمرة على إثراء الخدمات الرقمية التي يوفرها للعملاء باستخدام برنامج خدمة «الوطني» عبر الموبايل من خلال إضافة مميزات وتحسينات جديدة إلى البرنامج يتم تصميمها بعناية لتتوافق مع تطلعات عملائه وتمكنهم من إدارة حساباتهم وإجراء مزيد من المعاملات، خاصة في مواسم العطلات الرسمية والسفر بسهولة وأمان في أي وقت ومن أي مكان.



ويمكن للعملاء إدارة بطاقاتهم (الائتمانية والسحب الآلي ومسبقة الدفع) أثناء السفر، كما يمكنهم اختيار البطاقات التي يرغبون في استخدامها أثناء تواجدهم بالخارج.



وتوفر الخدمة للعملاء إمكانية الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة في خطوة واحدة باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل، ليتم إصدار بطاقة بديلة تلقائيا بمجرد الإبلاغ عن البطاقة المفقودة أو المسروقة.



كما تسمح الخدمة للعملاء بحظر بطاقاتهم بشكل مؤقت وإلغاء حظرها باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل بخطوات بسيطة من أي مكان وفي أي وقت بكل أمان وسهولة.



أيضا، أصبحت الحوالات أكثر سهولة الآن دون الحاجة إلى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، حيث يمكن للعميل بدلا من ذلك المصادقة باستخدام كلمة المرور أو التقنيات البيومترية مثل بصمة الوجه. ويمكن للعملاء الاستفادة من خدمة FlexiPay عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل التي تتيح لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة سداد قيمة مشترياتهم على أقساط بدون فوائد عند التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر داخل الكويت وخارجها.



ويوفر البرنامج خدمة الوطني للدفع السريع المحسنة التي تتيح للعملاء إرسال الروابط واستلام الأموال في أي وقت وفي أي يوم حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، واختيار الطريقة المفضلة لمشاركة الرابط



ويتيح برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل للعملاء الحصول على «إيصال الحوالة» بعد إنهاء التحويلات، على مدار الساعة، كما يمكنهم الرجوع إلى كشف الحساب والانتقال إلى معاملة التحويل.



هذا، ويستطيع العميل إدارة أجهزته المسجلة في خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال البرنامج، بحيث يمكنه إضافة جهاز أو إلغاءه عبر البرنامج نفسه بكل سهولة، ولسلامة وأمان العميل، يحرص بنك الكويت الوطني على تحديد عدد الأجهزة المسموحة للتسجيل في الخدمة.



بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك مؤخرا خدمات يمكن للمستخدمين الاستفادة منها وقام بتحسين بعضها لتسهيل إجراء المعاملات منها إمكانية التقدم بطلب للحصول على بطاقات أو قروض أو زيادة حد البطاقة الائتمانية قبل السفر، وعرض المبالغ المحتجزة لكل من البطاقات الائتمانية والحسابات، بالإضافة إلى الخدمات المتوافرة الحالية مثل إمكانية معرفة أسعار صرف العملات، وزيادة أو تعديل حدود التحويلات الشهرية وتسديد الدفعات للفواتير.



وبهذه المناسبة، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: «يوفر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تجربة مصرفية شاملة تستهدف تمكين العملاء رقميا وتزويدهم أحدث الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا».



وأضاف الدخيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل استحق لقب الرفيق المصرفي لعملاء الوطني كما يعد أبرز قنوات البنك الرقمية، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من المعاملات المصرفية حيث تجاوز عدد مستخدميه 600 ألف عميل مسجل وتم إجراء أكثر من 68 مليون معاملة من خلال البرنامج في العام 2023.



وأكد الدخيل أنه خلال 2023 تمت إضافة أكثر 50 ميزة جديدة وخدمة ومجموعة من التحسينات لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل جعلته يوفر تجربة مصرفية جديدة أكثر خصوصية شاملة التصميم الذكي الجديد الأقرب لتطلعات العملاء وتجربة تضم مجموعة من المميزات التي تزيد سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية بضغطة زر واحدة.



ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفة، ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطني ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانية والفواتير الإلكترونية المختلفة، تحديد مواقع فروع الوطني ومواقع أجهزة الوطني للسحب الآلي وأجهزة الإيداع النقدي في الكويت، فضلا عن تقديم طلب كشف حساب وتحديث البيانات كما يوفر أرقام هواتف مجانية للتواصل مع عملائه خلال سفرهم إلى خارج الكويت، وذلك لمساعدتهم والرد على استفساراتهم المصرفية.



ويمكن للعملاء تنزيل برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل المتوفر حاليا على متجر أبل Apple Store ومتجر جوجل بلاي Google Play، وكذلك متجر هواوي Huawei App Gallery.