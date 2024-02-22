

بيروت - داود رمال



ردت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في بيان أمس «على التهديدات التي أطلقها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، حول نية إسرائيل تنفيذ القرار 1701 بالقوة خلال الأسابيع المقبلة».



واتهمت إسرائيل بتنفيذ 30 ألف خرق إضافة للاعتداءات اليومية على القرى الجنوبية اللبنانية، وطالبت الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان، والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701 كاملا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحثا عن الحل السياسي المنشود وحفاظا على السلم والأمن الإقليميين.



من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، بعد لقائه السيناتورين كونز وبلومنتال من مجلس الشيوخ الأميركي بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون: «نطالب اسرائيل بإعطاء السلام فرصة بدلا من استمرارها بسياسة الحرب التي تنتقل من جيل إلى آخر وتزيد الحقد ولا تولد إلا المآسي».



ولفت إلى ان «تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم، لأنها تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للحلم بمستقبل أفضل من خلال خدماتها التربوية والصحية والإنسانية».