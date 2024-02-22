



فوائد وأضرار القهوة سريعة الذوبان



كشف د. ألكسندر سوزيكين عما يمكن للقهوة سريعة الذوبان أن تحدثه من فوائد وأضرار للجسم.



في البداية ذكر سوزيكين، في حديث لصحيفة «إزفيستيا» ما يمكن أن يحدثه هذا النوع من القهوة من مشكلات صحية قائل: «هناك احتمال كبير للإصابة بالتهاب المعدة التآكلي وقرحة المعدة والاثنا عشر والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن، كما قد تحفز خروج الحصى من كيس المرارة إذا كانت موجودة لدى المريض».



وأوضح سوزيكين أن التحليل الكيميائي الحيوي للقهوة سريعة الذوبان أظهر وجود مواد خطيرة فيها، مثل العطور ومحسنات الطعم والرائحة، محذرا من أن قهوة «ثلاثة في واحد» تتكون بشكل رئيسي من السكر وإضافات عشبية مختلفة والمنكهات والأصباغ، التي تعطي المشروب لونا بنيا جميلا.



على الجانب الآخر، ذكر سوزيكين جانبا من فوائد القهوة سريعة الذوبان عالية الجودة قائلا إنها يمكن أن تفيد الجسم، حيث أوضح أن هذا النوع من القهوة يصنع باستخدام طرق درجات الحرارة العالية والمنخفضة، التي تتضمن تحميص أو تجفيف حبوب البن، التي خلالها تطلق الزيوت الطيارة - مضادات الأكسدة القوية، وهو ما يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم، مضيفا: كما أنها تحارب الجذور الحرة التي تنتج خلال عملية التمثيل الغذائي غير السليمة.



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»